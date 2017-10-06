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В Рязанской области продолжают контролировать ход и качество дорожного ремонта

19:45 / Экономика

9 июня комиссия, в состав которой вошли представители министерства транспорта и автомобильных дорог региона, общественного контроля и специалисты дорожной лаборатории, провела проверку качества работ и используемых материалов в ходе ремонта на участках автодороги Егорьевск – Тума – Касимов. В течение летнего периода планируется отремонтировать более 28 км этой трассы.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог области Андрея Савичева, ремонт включает в себя несколько циклов: фрезерование старого покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укрепление обочин, обустройство дороги. Все эти этапы своевременно контролируются сотрудниками регионального Минтранса при участии представителей общественного контроля. Для проверок привлекаются дорожные лаборатории. Это инструментальная лаборатория, которая проверяет толщину асфальтобетонной смеси и ее состав. А также – диагностическая, которая оценивает то, насколько ровно уложено покрытие, наличие уклонов для отвода воды, качество сцепления. В случае выявления нарушений на одном из циклов подрядчику сразу же выдается предписание на его устранение.

По итогам проверки на участках автодороги Егорьевск – Тума – Касимов нарушений выявлено не было. Контрольные мероприятия будут продолжены.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 июня 2017 года
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