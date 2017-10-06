Глава рязанского региона Николай Любимов знакомился с культурой народов на улице Почтовой

Там в рамках фестивального лета «Встречи на Почтовой» состоялся праздник «Наш дом – Россия»

Приурочен он был к торжествам в честь предстоящего Дня России. Для гостей фестивального лета по традиции была подготовлена насыщенная и разнообразная программа. Среди многочисленных гостей и участников праздника был и глава региона Николай Любимов вместе с семьей.

Это уже не первый его выход на Почтовую, и всякий раз Николай Викторович открыто общается с рязанцами, живо интересуется традицией организации полезного и интересного отдыха. В этот раз он порекомендовал организаторам устраивать такие значимые для жителей праздники, не только на Почтовой, но и в рязанских микрорайонах.

Николай Любимов примерил национальную одежду, предложенную Афганской ассоциацией «Бахтар», любовался изделиями «Рязанского оберега», отведал разные национальные блюда, слушал песни народов, населяющих Рязанщину, приобрел для дочки сувениры.

На Почтовой был дан старт новому интерактивному проекту «Моё лето в Рязани» – правильные ответы на вопросы по тематике каждой пятницы самым удачливым сулили главный приз, который на закрытии фестивального лета победителю будет вручать глава региона Николай Любимов. Оказалось, что среди рязанцев много желающих фотографироваться. Организаторы праздника учли это и организовали площадку «Фото с Почтовой». Те, кто хотел танцевать, нашли свое место на площадке исторических и бальных танцев студии «Возрождение».

Студенты РГУ имени С.А.Есенина из Японии, Тайваня, Китая и Туркменистана демонстрировали гостям праздника свою культуру – национальные одежды, традиции и танцы. Рязанский еврейский общинный центр угощал всех пирожками с морковью и печеньем с корицей.

Как и подобает, наступающий День России рязанцы встретили танцами, музыкой и национальными угощениями, а главное – хорошим настроением, в котором выражалось душевное единение.