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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Не такие, как все

00:01 / Мир увлечений
Рязанцы продемонстрировали искусство уличного танца
Не такие, как все

В Рязанском Дворце молодежи прошел шестой ежегодный отчетный концерт центра танцевального искусства «Репутация». Его организатор – Соня Freak. Эта девушка начала проповедовать свой стиль танца еще в 16 лет, а сейчас у нее уже три студии, которые активно развиваются.

Когда Соня Одина(Freak) начинала свою карьеру, в Рязани еще никто не имел представления, что такое hip-hop. Это одно из направлений уличного танца – стиль, рожденный на улицах городов и шумных кварталов. Уличные – значит предусмотренные не для показа в хореографических студиях. Их танцуют во дворах, в клубах, в общем, там, где пожелает душа. Одним словом, это возможность выразить свои эмоции в полной мере, показать, насколько ты чувствуешь жизнь. «Я предпочитаю танцы без рамок и ограничений. Именно поэтому я стала первой в нашем городе развивать направление уличных танцев», – поделилась с нами Соня.

Сегодня Рязанский Дворец молодежи стал площадкой для проведения отчетного концерта студии «Репутация», который получил название «F.R. E.A.K. БАЛ VI». В прошлые годы организаторы предоставляли гостям возможность сделать пробный макияж или прическу, получить приятные подарки и еще много чего интересного. «В этот раз планировалось продемонстрировать мою линию одежды, но, к сожалению, времени на ее пошив не хватило», – отмечает Соня. Как объясняют организаторы, в этом году количество участников возросло, в связи с чем пришлось пожертвовать некоторыми развлечениями в пользу танцев. Зрителям продемонстрировали все направления уличного танца, а это 37 номеров. Здесь выступили такие команды, как «5 элемент», «The Rockers» (одна из самых известных команд Сони Freak), «СорвиГолова», «Matreshka Crew» и другие. Поднимал настроение гостям вечера ведущий с отличным чувством юмора Александр Паньков и довольно забавными конкурсами, которые он проводил. И зрители, и участники были в восторге от концерта.

– Мне очень все понравилось, – поделилась с нами участница команды «5 элемент» Анастасия Слепченко. Я занимаюсь танцами сравнительно недолго (3 года): начинала в Петербурге, а в Рязань переехала только в ноябре. Повидав разные отчетные концерты и фестивали, с уверенностью могу сказать, что «Репутация» отличается от них. Это семейная атмосфера, и бешеные эмоции, когда каждый выкладывается на 100%. Конечно, все благодаря Соне. Это мега-позитивный человек, который заряжает своей энергией. Спасибо ей за то, что она делится с нами опытом.

С каждым годом растет количество желающих научиться модному направлению танца, поэтому открываются новые студии. Заниматься в «Репутации» могут все желающие в возрасте от 5 лет и старше, независимо от физической подготовки. Это возможность для молодежи проявить свою неуемную энергию, показать талант и, разумеется, реализовать свои амбиции.

– Ребятам, безусловно, нравится уличное направление танца, – рассказывает Соня. – Сейчас в нашей студии занимается около 500 человек. Под моим руководством танцуют 60 человек – мои 5 команд. Уличный танец в Рязани развит слабо, он еще не достиг того уровня, как, например, в Москве или в Питере. А я стремлюсь развивать именно наш город – в этом смысле я патриот. Мы работаем над собой, «растем» в творческом плане, об этом свидетельствуют наши многочисленные награды. Конечно, как и в любом бизнесе, у нас есть конкуренты и завистники. Однако сейчас все идет спокойно. У нас очень много планов на будущее.

Стоит отметить, что «Репутация» не ограничивается лишь проведением масштабного концерта. С 24 по 30 июля на спортивной базе «Динамо» она организует танцевальный лагерь для всех желающих. Здесь будут проводить регулярные занятия в течение недели профессиональные хореографы, люди, знающие об искусстве танца все и даже больше: Соня Freak, Евгений Кевлер, Ахмед Потев и другие преподаватели. После недели ежедневных занятий и мастер-классов будет организован отчетный концерт и подведение итогов. Развитие современных танцев не только поднимает Рязань на новый уровень, но и дает молодежи возможность реализовать свои амбиции и направлять энергию в нужное русло.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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