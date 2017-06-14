10:05 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
131

Рязанская нота

00:01 / Культура
Коллектив Feelins представил «есенинскую» программу на закрытии международного фестиваля «Интермузей»
Рязанская нота

В шуме города легко забыть о том, что где-то недалеко торжественная тишина природы, скромная красота деревень и отдых для души. Выступление рязанской группы Feelins стало ярким и свежим завершающим аккордом грандиозного праздника музейного дела – XIX фестиваля «Интермузей», объединяющего специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Артисты, сочетающие джаз и блюз с русской раздольностью и нежной грустью, покорили и москвичей, и гостей со всего мира.

Фестиваль для работников музеев проходит в Москве ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ. Концерт «ЕсенинJazz» с композициями на стихи Сергея Есенина состоялся на главной сцене центрального выставочного зала «Манеж» у Кремля. Музыканты группы Feelins представили программу с участием своего давнего друга и коллеги, итальянского певца Бориса Саволделли. Слушатели так прониклись песнями о зорях, березках и бесконечной любви к родине, что заняли все места и проходы у сцены и неоднократно вызывали артистов на бис. «Для меня стало большой радостью услышать «ЕсенинJazz» и вообще попасть на такой концерт!» – поделился гость из Германии. – Я обожаю джаз, а благодаря такому симбиозу поэзии и музыки узнал больше о русской культуре».

Программу «ЕсенинJazz» на «Интермузее» официально представил Московский государственный музей С.А. Есенина. Группа Feelins сделала с музеем уже несколько совместных международных проектов в России, Бельгии и Германии. Директор МГМ имени С.А. Есенина Светлана Шетракова отметила уникальность рязанского проекта. И действительно, смешивать джаз, соул и фанк со стихами одного из самых известных русских поэтов начала XX века не пробовал никто. Коллектив Feelins не только «переводил на язык джаза» стихотворения своего земляка, но и приглашал к участию в проекте артистов с мировым именем.

Погрузиться в художественный мир Сергея Есенина гостям праздника «Интермузей» помогла и специальная зона отдыха «ЕсенинJazz», реконструирующая уголок Тверского бульвара напротив известного памятника поэту. Любой гость мог посидеть на скамейке и послушать в наушниках композиции на стихотворения рязанского гения.

Тема фестиваля «Интермузей-2017» – «Музей будущего». В 350 мероприятиях приняли участие более 3000 специалистов из 300 мировых музеев, а также многочисленные гости фестиваля – эксперты и делегации из 25 стран мира. Концерт группы Feelins напомнил участникам о важности сохранения исконной культуры народов и стран.

Юлия Апрель

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава рязанского региона Николай Любимов знакомился с культурой народов на улице Почтовой

Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии

Рязанцев приглашают сделать лучшие фотографии со «Встреч на Почтовой»

Не такие, как все
Рязанцы продемонстрировали искусство уличного танца
Вылет в родные края по решению суда
Рязанские судебные приставы рассказали, что ждет нелегалов
Михаил Скрипников
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Наш общий дом
В Рязани, на улице Почтовой, состоялся праздник, посвященный дню России
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
«Забота и здоровье» едет к сельчанам
Более 160 человек прошли медосмотр в ходе работы социального автопоезда «Забота и здоровье» в селе Столпцы Старожиловского района.
Из официальных источников
Мы – в проекте «Живые уроки»
Подписано Соглашение о взаимодействии между правительством области и Российским сюзом туриндустрии.
Из официальных источников
Век Ивана Денисовича
Глава региона Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Иванова со столетним юбилеем
Общество
Новый шаг во взрослую жизнь
Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта
Анна Добролежа
Общество
День выборов и вопросы кадров
были в центре внимания на заседании областной Думы
Татьяна Железнова
Общество
Выборные траты
Утверждена смета расходов облизбиркома на проведение выборов губернатора Рязанской области
Татьяна Железнова
Общество
Доступ обеспечен
В Рязанской области клиентские службы Пенсионного фонда РФ переоборудуются под потребности граждан с инвалидностью
Людмила Иванова
Общество
«Пушкинская премия» – у Константина Воронцова!
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация и торжественная церемония вручения Пушкинской премии за достижения в области литературы, учрежденной Российским союзом ...
Елена Коренева
Общество
Человек слова и дела
Владимир Пивоваров – солдат, гражданин, садовод
Общество
Живая память
В Спасском районе о героях не забывают
Финансы
Развиваем «Мир» вместе
Все больше россиян становятся держателями карты «Мир»
Территория закона
Профилактика дает результаты
Несовершеннолетние стали меньше совершать уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
Анна Добролежа
Экология
Цветочное сердце
Будет радовать маленьких пациентов
Анна Добролежа
Экология
Ясень, рябина, ива…
В рязанском парке-дендрарии высадили 50 необычных для города деревьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы