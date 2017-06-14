Рязанская нота

Коллектив Feelins представил «есенинскую» программу на закрытии международного фестиваля «Интермузей»

В шуме города легко забыть о том, что где-то недалеко торжественная тишина природы, скромная красота деревень и отдых для души. Выступление рязанской группы Feelins стало ярким и свежим завершающим аккордом грандиозного праздника музейного дела – XIX фестиваля «Интермузей», объединяющего специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Артисты, сочетающие джаз и блюз с русской раздольностью и нежной грустью, покорили и москвичей, и гостей со всего мира.

Фестиваль для работников музеев проходит в Москве ежегодно при поддержке Министерства культуры РФ. Концерт «ЕсенинJazz» с композициями на стихи Сергея Есенина состоялся на главной сцене центрального выставочного зала «Манеж» у Кремля. Музыканты группы Feelins представили программу с участием своего давнего друга и коллеги, итальянского певца Бориса Саволделли. Слушатели так прониклись песнями о зорях, березках и бесконечной любви к родине, что заняли все места и проходы у сцены и неоднократно вызывали артистов на бис. «Для меня стало большой радостью услышать «ЕсенинJazz» и вообще попасть на такой концерт!» – поделился гость из Германии. – Я обожаю джаз, а благодаря такому симбиозу поэзии и музыки узнал больше о русской культуре».

Программу «ЕсенинJazz» на «Интермузее» официально представил Московский государственный музей С.А. Есенина. Группа Feelins сделала с музеем уже несколько совместных международных проектов в России, Бельгии и Германии. Директор МГМ имени С.А. Есенина Светлана Шетракова отметила уникальность рязанского проекта. И действительно, смешивать джаз, соул и фанк со стихами одного из самых известных русских поэтов начала XX века не пробовал никто. Коллектив Feelins не только «переводил на язык джаза» стихотворения своего земляка, но и приглашал к участию в проекте артистов с мировым именем.

Погрузиться в художественный мир Сергея Есенина гостям праздника «Интермузей» помогла и специальная зона отдыха «ЕсенинJazz», реконструирующая уголок Тверского бульвара напротив известного памятника поэту. Любой гость мог посидеть на скамейке и послушать в наушниках композиции на стихотворения рязанского гения.

Тема фестиваля «Интермузей-2017» – «Музей будущего». В 350 мероприятиях приняли участие более 3000 специалистов из 300 мировых музеев, а также многочисленные гости фестиваля – эксперты и делегации из 25 стран мира. Концерт группы Feelins напомнил участникам о важности сохранения исконной культуры народов и стран.

Юлия Апрель