Вылет в родные края по решению суда

Рязанские судебные приставы рассказали, что ждет нелегалов

Нелегальных мигрантов (как трудовых, так и не очень) приходится высылать из нашего региона минимум раз в неделю. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Рязанского УФССП Валерий Раев. Нелегалов выявляет МВД, суд принимает решение о депортации. Приговоренные к возвращению на свою родину ожидают в течение десяти дней вступления в силу решения, находясь в центре временного содержания. А потом нелегалов конвоирует отряд быстрого реагирования Рязанского УФССП. Как правило, иностранный контингент доставляют в один из столичных аэропортов и передают пограничной службе ФСБ. Билет для высылки каждому нелегалу приобретается за государственный счет,а затем стоимость высылки взыскивается с недобросовестного работодателя, который решил «приютить» у себя не оформленную должным образом рабочую силу. В практике бывали случаи, когда из страны высылали трудовых мигрантов, которые скрывались в России от преследования правоохранительными органами своих государств. Но это редкое явление.

Большая часть нелегалов по-прежнему прибывает из Средней Азии. Также приставам приходится иметь дело с гражданами африканских государств, таких как Кот-Дивуар и Нигерия. В последнее время среди нелегалов стало много китайцев, есть и вьетнамцы. Всего же с начала года, по состоянию на середину мая, из региона выдворили 66 нелегалов. В соответствии с российским законодательством для всех, кто нарушил миграционные правила, доступ на территорию страны запрещен в течение следующих пяти лет. Благодаря тесному сотрудничеству с управлением по делам миграции УМВД России по региону, а также работе с представителями диаспор, работодателями и родственниками иностранных граждан, удалось добиться того, чтобы 12 нелегалов покинули страну самостоятельно.