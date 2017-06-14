10:02 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
88

Вылет в родные края по решению суда

00:01 / Территория закона
Рязанские судебные приставы рассказали, что ждет нелегалов

Нелегальных мигрантов (как трудовых, так и не очень) приходится высылать из нашего региона минимум раз в неделю. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Рязанского УФССП Валерий Раев. Нелегалов выявляет МВД, суд принимает решение о депортации. Приговоренные к возвращению на свою родину ожидают в течение десяти дней вступления в силу решения, находясь в центре временного содержания. А потом нелегалов конвоирует отряд быстрого реагирования Рязанского УФССП. Как правило, иностранный контингент доставляют в один из столичных аэропортов и передают пограничной службе ФСБ. Билет для высылки каждому нелегалу приобретается за государственный счет,а затем стоимость высылки взыскивается с недобросовестного работодателя, который решил «приютить» у себя не оформленную должным образом рабочую силу. В практике бывали случаи, когда из страны высылали трудовых мигрантов, которые скрывались в России от преследования правоохранительными органами своих государств. Но это редкое явление.

Большая часть нелегалов по-прежнему прибывает из Средней Азии. Также приставам приходится иметь дело с гражданами африканских государств, таких как Кот-Дивуар и Нигерия. В последнее время среди нелегалов стало много китайцев, есть и вьетнамцы. Всего же с начала года, по состоянию на середину мая, из региона выдворили 66 нелегалов. В соответствии с российским законодательством для всех, кто нарушил миграционные правила, доступ на территорию страны запрещен в течение следующих пяти лет. Благодаря тесному сотрудничеству с управлением по делам миграции УМВД России по региону, а также работе с представителями диаспор, работодателями и родственниками иностранных граждан, удалось добиться того, чтобы 12 нелегалов покинули страну самостоятельно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Рязанская нота
Коллектив Feelins представил «есенинскую» программу на закрытии международного фестиваля «Интермузей»
Профилактика дает результаты
Несовершеннолетние стали меньше совершать уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
Анна Добролежа
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
РВ ТВ
Наш общий дом
В Рязани, на улице Почтовой, состоялся праздник, посвященный дню России
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
«Забота и здоровье» едет к сельчанам
Более 160 человек прошли медосмотр в ходе работы социального автопоезда «Забота и здоровье» в селе Столпцы Старожиловского района.
Из официальных источников
Мы – в проекте «Живые уроки»
Подписано Соглашение о взаимодействии между правительством области и Российским сюзом туриндустрии.
Из официальных источников
Век Ивана Денисовича
Глава региона Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Иванова со столетним юбилеем
Общество
Новый шаг во взрослую жизнь
Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта
Анна Добролежа
Общество
День выборов и вопросы кадров
были в центре внимания на заседании областной Думы
Татьяна Железнова
Общество
Выборные траты
Утверждена смета расходов облизбиркома на проведение выборов губернатора Рязанской области
Татьяна Железнова
Общество
Доступ обеспечен
В Рязанской области клиентские службы Пенсионного фонда РФ переоборудуются под потребности граждан с инвалидностью
Людмила Иванова
Общество
«Пушкинская премия» – у Константина Воронцова!
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация и торжественная церемония вручения Пушкинской премии за достижения в области литературы, учрежденной Российским союзом ...
Елена Коренева
Общество
Человек слова и дела
Владимир Пивоваров – солдат, гражданин, садовод
Общество
Живая память
В Спасском районе о героях не забывают
Финансы
Развиваем «Мир» вместе
Все больше россиян становятся держателями карты «Мир»
Мир увлечений
Не такие, как все
Рязанцы продемонстрировали искусство уличного танца
Экология
Цветочное сердце
Будет радовать маленьких пациентов
Анна Добролежа
Экология
Ясень, рябина, ива…
В рязанском парке-дендрарии высадили 50 необычных для города деревьев
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы