Профилактика дает результаты

Несовершеннолетние стали меньше совершать уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

В областной библиотеке имени Горького состоялся «круглый стол» по теме «Освещение в СМИ приоритетных направлений деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков», организованный министерством печати и массовых коммуникаций при участии различных структур и ведомств.

Итоги антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» подвел начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Андрей Диомидов.

Силовыми структурами совместно с образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения принимаются меры по профилактике наркомании: ведется антинаркотическая пропаганда, информирование о губительных последствиях и уголовной ответственности, пропаганда здорового образа жизни.

Большую роль в этой работе играет гласность. Старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со СМИ Юлия Викторовна Ромашкина считает, что журналистам нужно увеличить долю материалов по данной тематике в СМИ.

О положительном влиянии профилактической работы в регионе рассказала в своем выступлении старший помощник руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Анжелика Владимировна Евдокимова. Она сообщила, что в 2015 году было 45 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних, в 2016-м – 27, в первом квартале 2017 года – 7(в первом квартале 2016 года таких дел было 15).

– Эти цифры подтверждают, что наша профилактическая работа дает результаты. В умах детей откладывается, что наркотики – это зло, нанесение вреда здоровью и уголовно наказуемое преступление, – подчеркнула Анжелика Владимировна. – Однако нам нужно стараться проводить профилактику более наглядно, доходчиво, убедительно.

Директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ирина Николаевна Вознесенская отметила, что страх болезни и тяжелой смерти может остановить ребенка от употребления наркотиков, если у него сформировано понимание ценности жизни и здоровья.