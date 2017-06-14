Ясень, рябина, ива…

В рязанском парке-дендрарии высадили 50 необычных для города деревьев

Ясень пенсильванский, дуб красный, рябина Мужо, ива памяти Бажова, ива Шверина, боярышник и другие нетипичные для Рязани деревья высадили в парке-дендрарии на улице Зубковой представители студенческого сообщества, крупных предприятий города в рамках акции «Экополянка». Озеленительные работы, в ходе которых в парке было высажено 50 единиц зеленых насаждений, приурочены к Году экологии в РФ. Сотрудники АО «РН-Транс» компании «Роснефть» подарили дендрарию восемь туй, которые они посадили вместе со своими семьями.

В управлении благоустройства администрации города считают важным расширение коллекции нетипичных для Рязани растений, которые теперь будут украшать парк-дендрарий. Помимо работ по высадке, была также проведена уборка территории парка-дендрария. Для всех участников события состоялась музыкальная викторина на экологическую тематику.

По материалам официального сайта администрации г. Рязани