Человек слова и дела

Владимир Пивоваров – солдат, гражданин, садовод

Из студентов на передовую

Нынешний год был юбилейным для участника Великой Отечественной войны, друга и читателя Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Владимира Титовича Пивоварова. 24 февраля ему исполнилось 95 лет. Человек незаурядной судьбы, Владимир Титович в полной мере испытал на себе все тяготы, выпавшие на долю великого поколения победителей. Война застала его в Ленинграде, где он, в ту пору студент кораблестроительного института, проходил ознакомительную практику на Балтийском судостроительном заводе.

Герою нашего рассказа было 19 лет, сестре Тасе – 24. Старших с ними, студентами, не было. Что война коснется его, что он будет мобилизован и отправлен на фронт – и в мыслях не было.

Война внесла коррективы в мирную жизнь – вместо практики вместе с другими юношу отправили на строительство подземных складов для провианта, позже – на создание линии обороны Ленинграда. Приходилось в течение нескольких суток, в кратчайшие сроки, рыть окопы и траншеи, противотанковые рвы, строить блиндажи, дзоты. Затем – зачисление в Ленинградское артиллерийское училище, курсы, и – отправка на передовую. Впереди были долгие годы войны, на которой пришлось пережить гибель близких товарищей, ощутить близость смерти, сдавать рубежи и вновь возвращаться на отвоеванные позиции. В трудные минуты спасали мысли о близких, оставшихся на родине – в Грозном.

– На фронте я переписывался с братом Толиком, ему в то время было 15 лет, и он оставался в Грозном. С фронта домой посылал родным денежное довольствие – по аттестату, – вспоминал Владимир Титович.

Возможно, мысли о тех, кто ждал дома, помогли выстоять в дни тяжелейших сражений – сначала за Украину, потом – за Сталинград, когда в 20 лет довелось возглавить разведку первого дивизиона 87-го гвардейского артиллерийского полка 39-й стрелковой дивизии. В дни противостояния Владимир Титович не только выжил, но и проявил подлинный героизм – не случайно он был награжден медалью «За оборону Сталинграда», а позже – орденом Отечественной войны I cтепени.

Шесть соток радости

Начав войну лейтенантом, Владимир Пивоваров окончил ее гвардии капитаном – и уже далеко за пределами Родины: дороги войны привели его в Югославию, где посчастливилось встретиться с Иосифом Броз Тито и удостоиться югославского ордена «Партизанская звезда» за проявленные мужество и стойкость.

После войны Владимир Титович демобилизовался. Хотел продолжить начатое обучение в кораблестроительном институте. После выпуска в 1951 году поступил мастером на тот самый Балтийский завод, откуда его когда-то студентом увела война… Однако северная столица так и не стала его судьбой – больше моря манила суша, родной Грозный. Уехав туда, Владимир Титович защитил диссертацию, преподавал в нефтяном институте, где читал лекции по сопромату, подготовил многих специалистов. Появлялись у него последователи не только в науке – на выделенных шести сотках Владимир Титович выращивал яблоки, айву, виноград различных сортов, грецкий орех.

Созидая райский сад

Свой райский сад в миниатюре Владимир Пивоваров воссоздал и в Рязани, куда перебрался вместе с семьей в 1992 году. Здесь, на рязанской земле, началась новая страница его биографии – страница, связанная с созидательным трудом земледельца-садовода. Вырастить в средней полосе России южную экзотику оказалось делом непростым, пришлось прибегать не только к советам опытных садоводов, но и к книгам. Придя за ними в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку им. Горького, Владимир Титович на долгие годы стал ее постоянным посетителем. Сначала – на правах читателя, а затем – участника библиотечных мероприятий.

Свой бесценный опыт Владимир Титович с радостью передавал другим. Щедро делился знаниями, проводя заседания клуба садоводов, давно и прочно «укоренившегося» при библиотеке, заслужил любовь и уважение сотрудников своим внимательным отношением к людям, умением выслушать, дать дельный совет.

Не на одном рязанском участке благодаря усилиям и помощи Владимира Титовича «поселился» такой редкий для наших широт гость, как виноград, прошедший строгую селекцию садовода и выдержавший непростые климатические условия.

Практическим опытом выращивания винограда Владимир Пивоваров делился в статьях, а брошюра «Практические рекомендации по выращиванию винограда в Нечерноземье», имеющаяся в фонде библиотеки, поистине является уникальным трудом по любительскому виноградарству. В скромной книжечке предельно доступно (с рисунками и чертежами) изложены бесценные рекомендации по выращиванию одного из самых почитаемых растений планеты – виноградной лозы, воспетой в стихах и песнях, описанной в легендах.

Ничто не забыто

Впрочем, не только садоводством ограничивалась деятельность Владимира Пивоварова. В пожилом возрасте он поставил перед собой новую цель, прямо скажем, для многих его ровесников из области фантастики, но Владимир Титович достиг ее: освоил компьютер, электронную почту, Skype. Переписывался и общался с профессионалами и садоводами-любителями из других городов.

К большому сожалению, годы не щадят никого. Много лет Владимир Титович перемогал недуг, который называется старостью. Рядом находились любящая супруга Изабелла Викторовна, дети, внуки. 31 марта 2017 года Владимира Титовича Пивоварова не стало.

К будущим поколениям обращена еще одна его книга – «Воспоминания о войне», написанная в 2013 году. На полсотни страниц рассказ об исторических событиях, очевидцем которых был Владимир Титович Пивоваров.

Книга имеет очень ценное «Заключение». Приводим его почти полностью: «Мне в жизни очень повезло. У меня есть дедушка-фронтовик. Я много посмотрел фильмов о войне, прочел воспоминания участников событий тех лет, но для меня нет ярче и эмоциональней картин, которые всплывают в моей голове, когда я слушаю дедушкины рассказы. Достаточно почитать его наградные листы, чтобы понять, насколько страшно было на той войне. Я горжусь своим дедушкой, горжусь его подвигом, и для меня лозунг «Я помню! Я горжусь!» – это не только повязывание георгиевской ленточки в дни празднования Великой Победы, это живой пример мужества и моего деда, благодаря которому живу я и вся моя семья». И подпись – Владимир Пивоваров, внук Владимира Титовича Пивоварова.

Сердечность этого признания исключает какие-либо комментарии. Мы гордимся вместе с внуком ветерана подвигом всей нашей страны в целом и каждым ее героем в отдельности.

Наталья Бирюкова