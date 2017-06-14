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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Живая память

00:01 / Общество
В Спасском районе о героях не забывают
Живая память

В селе Городец Спасского района знают и помнят свою историю, которая берет начало с древних веков. Особо почитают в этом небольшом селе тех, кто прошел через все испытания не ради чинов и наград, а чтобы избавить народ от страданий и Родину – от порабощения, вспоминают солдат-победителей. Всех поименно: и тех, кто не вернулся с фронтов сражений, и тех, кто вкусил радость Победы, тяжесть и голод послевоенных лет и никогда не хвастался своими подвигами.

Жители села и многочисленные гости, среди которых те, кто родился в селе, и те, кто имеет на этой земле родовые корни, собрались у обновленной аллеи Славы, где на стендах разместили портреты защитников Отечества – павших и выживших. Небольшой обелиск у портретов воинов в этот день утопал в цветах.

Жители села шли по центральной улице в колонне и несли портреты родных и близких. Они прижимали к груди не по одному, а по два, три и даже четыре портрета. Яркое солнце освещало словно ожившие лица воинов, а пожилые и молодые участники шествия не скрывали гордости за свою малую родину, ее защитников, кто ради победы «сердце отдать был готов».

До начала митинга жители села с интересом рассматривали лица воинов на аллее Славы, многие ветераны хорошо помнят земляков и рассказывали о них прибывшим гостям. Впервые приехала на праздник внучка уроженца села Городец Степана Тимофеевича Якушева – Елена Якушева, доктор медицинских наук, профессор Рязанского медуниверситета. Елена Николаевна хорошо помнит деда, прошедшего всю войну. Вернее, проехавшего на «полуторке» до самого Берлина и награжденного орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Степан Тимофеевич вернулся с фронта и воспитал троих оставшихся без матери детей. А вот старший его сын – Михаил – погиб на фронте.

Старожилы села рассказали Елене Николаевне, что хорошо помнят ее деда. После войны он жил в Спасске, именно ему доверили первую «полуторку», которая пришла в район. Проезжая на ней по селу Городец, он всегда останавливался и общался с земляками. Они вспоминали кулачные бои жителей Городца и Ж. Слободы, из которых молодой, коренастый, крепкий Степан всегда выходил победителем…

Аллея Славы создана руками и сердцем Сергея Абрамова, который проделал огромную работу по сбору материалов и оформлению памятного места.. На аллее размещены портреты 49-х павших воинов и 99-и вернувшихся с фронтов жителей села Городец. А как благодарны земляку городецкие жители за память об их родных и близких, за то, что в селе действительно никто не забыт и ничто не забыто!

На этой аллее и имя моего дедушки – Александра Павловича Юркова, пропавшего без вести в январе 1943 года. Пока мы о деде больше ничего не знаем. Он один из погибших жителей Городца, которых, как сказал поэт, «зарыли в шар земной». Но память о нем жива.

Волонтеры Спасской школы – ведущие праздника – совместно с районным Домом культуры подготовили отличный концерт, где звучали песни военных лет и песни о такой долгожданной Победе. Жители села аплодисментами приветствовали исполнителей Ирину Жутаеву, Галину Серегину, Галину Митякову и Валерия Сесина, танцевальный коллектив «Озорницы» за чудесные песни и танцы.

На поляне у аллеи Славы участники акции «Вахта Памяти» почувствовали сильное душевное родство со своими земляками и воинами-победителями, а также с теми, кого не вернуть никогда… Павших воинов почтили минутой молчания. В этот миг наступила такая пронзительная тишина, и только разноголосые птицы пели свою песнь жизни, любви, солнцу и миру. Когда метроном отсчитал положенное время, участники «Вахты Памяти» возложили венки и цветы к обелиску павшим.

В этот день в Городце побывала и депутат областной Думы Татьяна Гусева, уроженка Спасского района. Она высоко оценила патриотическую работу, которая помогает молодому поколению не забывать о подвиге победителей.

Анна Суворова
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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