Развиваем «Мир» вместе

Все больше россиян становятся держателями карты «Мир»

Кредитные организации не позднее 1 июля должны обеспечить прием национальных платежных карт во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, включая банкоматы. О развитии проекта мы говорим с и.о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексеем Киреевым.

Р.В. – Алексей Васильевич, многие у нас в стране уже привыкли к банковским картам, но до недавнего времени это были карты международных платежных систем. А вот теперь начинает активно работать наша, российская, платежная система и новая карта «Мир».

А.К. – Конечно, в современной России карты стали важным инструментом в сегменте розничных платежей. Необходимость обеспечивать бесперебойность, эффективность и доступность таких платежей – одна из главных задач при создании национальной системы платежных карт (НСПК). И, конечно же, не стоит забывать, что наличие национальной платежной системы – один из важнейших показателей высокого уровня развития экономики и финансовой системы страны. Такие системы успешно работают во многих странах мира (например, в США, Китае, Японии, Индии и других).

Р.В. – О создании национальной платежной карты в нашей стране было заявлено три года назад.

А.К. – Совершенно верно. И если вы помните, это был проект, к обсуждению которого всех желающих привлекали широко и открыто. Например, само название и логотип для карты придумывали буквально всем миром. Весной 2015 года был объявлен специальный творческий конкурс, на который подано 5,5 тыс. заявок. В финал попали 20 вариантов, в народном голосовании приняли участие более 40 тыс. человек.

В декабре 2015 года Банк России и НСПК объявили о начале эмиссии карт платежной системы «Мир». Их массовый выпуск начался во втором полугодии 2016 года, сейчас уже выпущено около 8 млн. карт.

Р.В. – Охарактеризуйте, пожалуйста, текущую ситуацию с инфраструктурой национальной платежной системы?

А.К. – На сегодняшний день участниками платежной системы «Мир» являются 378 банков, из которых более 100 – эмитенты карт (то есть те, кто ее выпускает и выдает в своих офисах) и свыше 230 – эквайеры. Это банки, организующие прием карт в магазинах, терминалах и банкоматах. Готовность банкоматных сетей к принятию карт «Мир» приблизилась к ста процентам. Сейчас уже сложно найти место, где нельзя заплатить картой «Мир». На подавляющем большинстве касс местных магазинов, банкоматов и отделений банков уже можно обнаружить ее логотип.

Р.В. – А жители Рязанской области уже пользуются этой картой?

А.К. – Да, и весьма активно. Как я уже сказал, выпуск карт для всех желающих начался только во второй половине 2016 года, но в текущем году заметно активизировался. Если на 1 января 2017 года на территории нашего региона была выпущена 2131 карта, то по состоянию на 1 апреля – уже 9588 карт (рост в 4,5 раза). В I квартале 2017 года по этим картам были совершены операции по снятию наличных денег в количестве 8415 операций (в 2016 году – 3043) на сумму почти в 32 млн. рублей (в 2016 году – около 17 млн. руб.). При этом количество операций по безналичной оплате возросло более чем в 5 раз. Их количество составило 15835 на сумму 11 млн. рублей (в 2016 году – 2851, на 6 млн. руб.).

Для того чтобы оформить национальную платежную карту, достаточно обратиться в ближайшее отделение любого кредитного учреждения, которое занимается их выпуском. Актуальный список таких банков доступен на сайте www.mironline.ru.

Р.В. – Расскажите, пожалуйста, о том, какие возможности разработчики НСПК предусмотрели для карты «Мир». Какой ее функционал обязательно будет нужен пользователю?

А.К. – Сначала о сервисах. Держателям национальной платежной карты доступен весь привычный функционал: от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем). Кроме того, НСПК предоставляет бесконтактное приложение и сервисы интернет-коммерции, а также развивает собственную межбанковскую программу лояльности, в основе которой – возврат определенной части суммы, потраченной на покупку (cash-back) держателем карты. Запуск программы лояльности запланирован на осень этого года. Программа разработана таким образом, чтобы участие в ней было выгодно всем сторонам: и держателям карт, и банкам, и торгово-сервисным предприятиям. Основную долю cash-back, разумеется, будет получать держатель карты. Отмечу, что «Мир» – не только привычная банковская карта, но и основа для реализации различных проектов. Например, она может объединять платежный, социальный, транспортный и другой функционал с учетом реальных потребностей различных регионов России.

Р.В. – Еще один вопрос, который волнует всех, – кибербезопасность.

А.К. – Программное обеспечение НСПК и платежное приложение для карты «Мир» являются продуктами российской разработки, они в полном объеме являются собственностью национальной платежной системы. Это гарантирует как безопасность, так и независимость от внешних факторов. Все операции по этой карте обрабатываются в России, при этом «Мир» соответствует и российским, и международным стандартам безопасности. Платежи, которые выполняются в сети Интернет с помощью карты «Мир», также безопасны, поскольку защищены технологией MirAccept. Она, кстати, тоже разработана отечественными специалистами.

Национальная платежная карта создавалась для всех жителей страны. Поэтому банки выпускают для своих клиентов карты «Мир» разных категорий – это и базовые карты, и премиальные. Они могут быть дебетовыми и кредитными.

Р.В. – Получение новой карты – дело добровольное?

А.К. – В мае Президент РФ подписал закон, по которому с 2018 года при операциях по счетам работников, получающих выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов, банки будут использовать только национальные платежные инструменты. Тем, кто только приходит на работу в бюджетное учреждение, а также «новым» пенсионерам карты «Мир» начнут выдавать с 1 июля 2017 года. Действующие работники бюджетной сферы должны перейти на них до 1 июля будущего года, а нынешние пенсионеры – по мере истечения срока действия имеющихся у них карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020-го. Те граждане, которые получали свои зарплаты и прочие выплаты из бюджета в наличной форме или на счет, к которому вообще никакая карта не привязана, смогут и дальше получать их в привычном режиме. Выдача и обслуживание карт для пенсионеров будут бесплатными.

Дмитрий Львов