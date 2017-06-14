«Забота и здоровье» едет к сельчанам

Более 160 человек прошли медосмотр в ходе работы социального автопоезда «Забота и здоровье» в селе Столпцы Старожиловского района.

В составе автопоезда – специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ, которые дали необходимые консультации сельчанам.

Глава рязанского региона Николай Любимов заявил о необходимости расширения оказания медицинских услуг сельским жителям. «Одна из основных задач регионального здравоохранения – повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности», – подчеркнул Николай Любимов. Он предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на строительство ФАПов, что позволит в оптимальные сроки открыть необходимое количество фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, глава региона подчеркнул: «Необходимо развивать выездную работу, привлекать для этого высокопрофессиональных медицинских специалистов, в том числе узкого профиля».