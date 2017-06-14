Мы – в проекте «Живые уроки»

Подписано Соглашение о взаимодействии между правительством области и Российским сюзом туриндустрии.

По итогам заседания Координационного совета по туризму при Министерстве культуры РФ, состоявшегося в Рязанской области, главой региона Николаем Любимовым было дано поручение по развитию детского внутреннего и въездного туризма. В этой сфере уже работает ряд проектов. Один из них – «Моя Россия», в рамках которого школьники путешествуют по маршруту «Русские усадьбы. Литература» с посещением музея-заповедника С.А. Есенина. В перспективе планируется участие области в других межрегиональных проектах, в том числе «Русские усадьбы. Наука». «Развитие отрасли невозможно без транспортной доступности туристических объектов, расширения современной инфраструктуры. «Мы будем последовательно работать над решением этих вопросов с тем, чтобы повысить туристическую привлекательность Рязанской области, сделать туризм полноценной отраслью экономики», – подчеркнул Николай Любимов.

Соглашение о взаимодействии между правительством области и Российским союзом туриндустрии направлено на развитие детского экскурсионно-образовательного туризма в рамках проекта «Живые уроки». Участие в проекте предполагает включение в школьные программы общего и профессионального образования экскурсий и туров по музеям, природным заповедникам, историко-культурным центрам Рязанской области. Планируется также создание системы региональных и межрегиональных детских образовательных маршрутов, обмен тургруппами с другими регионами, участие в совместных программах продвижения экскурсионно-образовательного продукта.

Включение Рязанской области в федеральный проект «Живые уроки» будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в регионе, формированию целенаправленных турпотоков школьников как во время каникул, так и в течение всего учебного года, планомерной загрузке объектов инфраструктуры. Соглашение подписали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.