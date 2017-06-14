Век Ивана Денисовича

Глава региона Николай Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Иванова со столетним юбилеем

В день столетнего юбилея Ивана Денисовича Иванова в его квартире собрались близкие родственники. За чашкой чая ветеран рассказал главе региона Николаю Любимову о том, как защищал Родину во время Великой Отечественной войны, как в мирное время работал в сельском хозяйстве бригадиром, руководителем колхоза, закончив трудовую деятельность в 70 лет.

Глава региона Николай Любимов поздравил ветерана со 100-летием и вручил юбилейную медаль «80 лет Рязанской области». «Вы один из самых достойных людей региона, наша гордость, пример для молодежи, – сказал Николай Любимов. – В этом году мы отмечаем восемьдесят лет со дня образования Рязанской области. К знаменательной дате специально выпущена юбилейная медаль. И мне приятно Вам первому в регионе вручить эту награду». Николай Любимов пожелал юбиляру здоровья, благополучия, бодрости духа и подарил телевизор.

Иван Денисович Иванов родился 9 июня 1917 года в деревне Кулаково Ермишинского района Рязанской области. Начал трудовую деятельность почтальоном в 13 лет. В период прохождения срочной военной службы был направлен на фронт. Иван Денисович награжден медалями «За Победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа». После войны вернулся в родную деревню. Окончил курсы руководителей. Был назначен председателем колхоза в деревне Костино Ермишинского района. Трудовую деятельность закончил в 70 лет бригадиром, ветеран труда. У Ивана Денисовича большая семья: трое детей, шесть внуков, пять правнуков.