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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Новый шаг во взрослую жизнь

00:01 / Общество
Талантливым рязанским школьникам торжественно вручили паспорта
Автор фото: Александр Королев | Новый шаг во взрослую жизнь
Фото: Александр Королев.

В библиотеке имени Горького состоялась торжественная церемония вручения главного документа Российской Федерации школьникам, достигшим 14 лет, в рамках муниципального этапа всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России». В преддверии Дня России паспорта получили победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, активисты детского общественного движения.

Достижения ребят впечатляли присутствующих. К своим 14 годам ребята смогли добиться больших успехов. Владимир Волков, ученик 7 «А» класса школы № 12, занимается проектной деятельностью, пишет стихи и прозу о Великой Отечественной войне, он лауреат конкурса «Начало» 2014 года. Первое свое стихотворение Владимир посвятил павшим в войне 1941-1945 гг. В городе Михайлов, на малой родине Владимира, много памятных мест. Около железнодорожного вокзала расположена братская могила, в которой захоронены погибшие раненые из эшелона, направлявшегося в тыловой госпиталь. Поезд был разбомблен фашистскими самолетами. Когда родители рассказали Владимиру эту историю, он сочинил свои первые поэтические строки. Нашел отражение в стихах юного литератора и танк, освобождавший Михайлов от фашистов. Эта боевая машина дошла до Берлина и теперь стоит в Михайлове. «Танк смотрит дулом на запад, где фашизм в 45-м был заперт», – написал в своем стихотворении Владимир.

– Как мама, я знаю, что в школах очень многое делается для воспитания патриотизма наших детей, но зарождается он в семье. Воспитание гражданственности начинается с поклонения Вечному огню вместе с мамой и папой, с участия в шествии «Бессмертного полка». Родителям нужно уделять большое внимание сохранению и укреплению связи между поколениями, – говорит мама Владимира Ольга Владимировна Волкова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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