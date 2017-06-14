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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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День выборов и вопросы кадров

00:01 / Общество
были в центре внимания на заседании областной Думы

Ряд важных решений принят на внеочередном заседании регионального парламента. Во-первых, облдума назначила дату выборов губернатора области. Во-вторых, внесла поправки в Устав региона. Наконец, заксобрание утвердило своих представителей в новый состав Общественной палаты Рязанской области.

Депутаты приняли постановление о назначении выборов губернатора Рязанской области на 10 сентября 2017 года. Таким образом, рязанцы будут выбирать главу региона в единый день голосования.

«По законодательству, решение о назначении выборов губернатора должно быть принято не ранее чем за сто дней и не позднее чем за девяносто дней до дня голосования, то есть с 1 по 11 июня 2017 года», – пояснил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников. Постановление подлежит опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. С этого момента будет дан официальный старт избирательной кампании.

Рязанская облдума теперь не будет согласовывать назначение заместителей губернатора. Соответствующие изменения внесены в Устав (Основной Закон) региона. Поправки были предложены группой из 15 парламентариев – представителей фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

«Действующее законодательство не устанавливает квалификационные требования для лиц, замещающих государственные должности Рязанской области в региональном правительстве. В этой связи полномочие Рязанской областной Думы по согласованию назначения указанных должностных лиц является в большей степени формальностью», – пояснил председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике, один из соавторов законопроекта Игорь Мурог.

По мнению разработчиков документа, отмена согласования позволит губернатору оперативно принимать кадровые решения. Против законопроекта выступила фракция КПРФ. В результате большинством голосов он был принят. Аналогичные корректировки внесены в региональные законы о системе исполнительных органов государственной власти и о правительстве Рязанской области.

На заседании региональный парламент утвердил список из 12 кандидатур в новый состав Общественной палаты региона. По закону, общее количество членов палаты составляет 36 человек. Из них одну треть назначает областная Дума по представлению зарегистрированных на территории области некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. В установленный срок в заксобрание были внесены кандидатуры Марии Богачевой, Сергея Исакова, Инны Калашниковой, Ольги Каркиной, Валерия Красных, Владимира Кутенцына, Олега Нагибина, Александра Семенова, Альберта Слюсаря, Валерия Чернышова, Елены Шаповской, Александра Ширяева. Депутаты список утвердили. От имени коллег и от себя лично законодателей поблагодарил за оказанное доверие Владимир Кутенцын.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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