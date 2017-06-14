Доступ обеспечен

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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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00:01 / Общество
В Рязанской области клиентские службы Пенсионного фонда РФ переоборудуются под потребности граждан с инвалидностью

На территории региона сейчас проживают более 135 тысяч граждан с группой инвалидности. Эти люди страдают от последствий травм, имеют нарушения опорно-двигательного аппарата или проблемы со зрением и слухом. В интересах таких граждан в России реализуется программа «Доступная среда», чтобы, несмотря на имеющиеся серьезные заболевания, они не испытывали затруднений при обращении за услугами в учреждения и ведомства. Пенсионный фонд РФ – активный участник этой программы.

У людей с инвалидностью не всегда есть возможность обратиться в ПФР дистанционно (не позволяет зрение, нет компьютера с Интернетом и т.д.) или через законного представителя. Бывает, что необходим личный визит в клиентскую службу Пенсионного фонда. Для этого должны быть созданы все необходимые условия, и в областном отделении ПФР и его территориальных органах в районах в этом направлении ведется активная работа. К примеру, доступ в здание отделения ПФР по Рязанской области (учреждение курирует работу 26 территориальных органов в Рязани и по районам) для посетителя в инвалидном кресле осуществляется по вызову с помощью специальной кнопки. На входе есть световые маяки, для маломобильных групп населения приспособлен санузел. В област­ном центре по выплате пенсий для инвалидов оборудован специальный подъемник. Также элементы безбарьерной среды есть в территориальных подразделениях ПФР в Михайловском и Спасском районах.

Полностью безбарьерная среда создана в самом крупном территориальном органе ПФР – управлении по городу Рязани. Здесь человек с проблемами с перемещением, зрением и слухом будет чувствовать себя максимально комфортно. В рамках программы «Доступная среда» оборудованы входная группа, пандусы и перила для колясочников, установлены тактильные знаки, индукционные панели для слабослышащих, световые маяки для слабовидящих, выделены специальные парковочные места, обустроены места отдыха (лавочки, сиденья, специальные перила и т.д.).

Важно, что многие эти нововведения облегчают визит в ПФР не только для людей с инвалидностью, но и для граждан преклонного возраста, для мам с детками в колясках. В 2018 году планируется полностью оборудовать под потребности граждан с инвалидностью здания ПФР в Шацком и Сараевском районах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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