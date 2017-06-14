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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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«Пушкинская премия» – у Константина Воронцова!

00:01 / Общество
6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась презентация и торжественная церемония вручения Пушкинской премии за достижения в области литературы, учрежденной Российским союзом писателей.
«Пушкинская премия» – у Константина Воронцова!

Новая премия вручалась в номинации «Просветительская деятельность» (в дальнейшем она будет присуждаться также за литературную и общественную деятельность). В числе пяти лауреатов – Константин Воронцов, заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Константин Петрович награжден «За весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника С.А. Есенина и сохранение есенинского наследия». Напомним, Российский Союз писателей является и учредителем Литературной премии имени Сергея Есенина «Русь моя», презентация которой состоялась в мае прошлого года в Константинове. Константин Воронцов входит в экспертный совет премии, которая вручается ежегодно 3 октября, в день рождения поэта.

Первыми лауреатами Пушкинской премии стали критик, писатель, публицист, литературовед Лев Аннинский, литератор, кандидат филологических наук, доцент, руководитель семинара поэзии Литературного института им. Горького Галина Седых, доктор экономических наук, кандидат философских наук, президент «Гильдии книжников», руководитель ТД «Библио-Глобус» Борис Есенькин и актер, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин.

Пушкинская премия присуждается за выдающуюся просветительскую и общественную деятельность в сфере литературы, за наиболее талантливые литературные произведения, при этом творческая и общественная значимость оценивается в совокупности. Лауреату вручаются памятный диплом, медаль и бронзовый бюст Пушкина.

Поздравляем!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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