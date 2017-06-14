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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Наш общий дом

00:01 / РВ ТВ
В Рязани, на улице Почтовой, состоялся праздник, посвященный дню России
Автор фото: Дмитрий Осинин | Наш общий дом
Фото: Дмитрий Осинин.

Большая страна в миниатюре. Люди разных национальностей, проживающие в Рязани, пригласили гостей на Почтовую, чтобы познакомить их со своими традициями и культурой – песнями, танцами, блюдами национальной кухни. Праздник «Наш дом – Россия» собрал сотни рязанцев.

Площадка у почтамта видна издалека. И зажигательные танцы цыганского ансамбля «Рада» привлекали внимание всех, проходивших по улице Ленина. Люди меняли маршрут, и сворачивали на Почтовую. Там для гостей фестивального лета по традиции была подготовлена насыщенная и разнообразная программа. Побывал на празднике вместе со своей семьей и глава региона Николай Любимов.

Он уже не первый раз на праздниках на Почтовой, и всякий раз Николай Викторович открыто общается с рязанцами, интересуется традицией «Встреч» на рязанском Арбате. На вопрос журналистов «Вам нравятся такие фестивали?» глава региона ответил, что сама идея праздника в этом формате ему очень понравилась, но надо такие масштабные и полезные для жителей праздники проводить на только на Почтовой, но и в микрорайонах Рязани.

Знакомясь с площадками праздника, Николай Любимов примерил национальную одежду, предложенную афганской ассоциацией «Бахтар», полюбовался изделиями «Рязанского оберега», отведал разные национальные блюда, послушал песни народов, населяющих Рязанщину, и приобрел для дочки сувениры.

На Почтовой был дан старт новому интерактивному проекту «Мое лето в Рязани» – правильные ответы на вопросы по тематике каждой пятницы самым удачливым сулят главный приз, который на закрытии фестивального лета победителю будет вручать глава региона Николай Любимов. Оказалось, что среди рязанцев много желающих фотографироваться. Организаторы праздника учли это и организовали площадку «Фото с Почтовой». А в качестве «идеальной фотографии» музейно-выставочный центр «Фотодом» представил 17 работ Евгения Каширина. На снимках рязанцы увидели художника Виктора Минкина, скульптора Антонину Усаченко, музыканта Владимира Корнилова и писателя Александра Исаевича Солженицина во время его визита в Рязань. Был в коллекции и снимок улицы Подбельского 1970 года, где запечатлены автоматы с газировкой. Напитки теперь на этой улице рязанцам предлагаются другие, а дома стоят все те же.

Студенты РГУ имени С.А. Есенина из Японии, Тайваня, Китая и Туркменистана демонстрировали на Почтовой свою культуру – национальные одежды, традиции и танцы. В РГУ обучается 300 иностранных студентов. Рязанский еврейский общинный центр угощал всех пирожками с морковью и печеньем с корицей. Названия блюд в меню звучали так – «Кихелах», «Рибалах», «Картошкес».

Детей угощали карамельными яблоками. Полакомившись «вкусняшками», детвора направлялась на площадку Рязанского музея путешественников. Там сотрудник музея Светлана Соловкина читала им рассказы Константина Паустовского (юбилей писателя рязанцы недавно широко отмечали) «Кот-ворюга», «Резиновая лодка» и «Заячьи лапы». Дети слушали рассказы и в приготовленных для них книжках рисовали персонажей из этих рассказов, а потом забирали книги себе.

День России рязанцы встретили танцами, музыкой и национальными угощениями, а главное – хорошим настроением, в котором ощущалось душевное единение.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 106 (5393) от 13 июня 2017 года
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