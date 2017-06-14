Вести районов

СКОПИН. Молодая семья заведующего мехмастерской СПК «Полянская птицефабрика» Игоря Зверкова стала участником программы по улучшению жилищных условий. В мае Игорь Юрьевич оформил приобретенный жилой дом общей площадью 84,1 кв. м в собственность семьи. Игорь и его супруга получили социальную выплату в размере 1 883 472 рублей: 284 561 рубль из федерального бюджета и 1 598 911 рублей – из областного.

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В районе на базе 12 школ действуют 13 детских лагерей. В каждом разработана своя программа воспитательной работы, разной направленности: экологической, спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой. Дети участвуют в различных викторинах и выставках, тематических конкурсах, концертах.

МИХАЙЛОВ. В Подмосковье во второй раз прошел слет юных экологов Российского движения школьников. В его рамках состоялся финал Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд РДШ», в котором приняли участие 16 тысяч человек из 81 субъекта РФ. Рязанскую область на конкурсе представлял отряд «ЭВМ» из Михайловской средней школы №1. Ему присуждено почетное третье место.

КАСИМОВ. В районе с участием регионального министра труда и занятости населения Юлии Рокотянской состоялся обучающий семинар для представителей бизнес-сообщества, сотрудников райадминистрации и глав сельских поселений. Встреча прошла в формате открытого диалога. На семинаре рассматривались вопросы, касающиеся соблюдения требований законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, организации работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса. Участникам семинара напомнили о порядке проведения спецоценки, необходимости обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и организации прохождения обязательного медицинского освидетельствования для сотрудников, условия труда которых отнесены к вредным или опасным.

КОРАБЛИНО. Волонтеры отряда «Горячие сердца» Кораблинской средней школы имени Героя РФ И.В. Сарычева побывали в гостях у воспитанников летнего лагеря дневного пребывания детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции «Добровольцы – детям» волонтеры провели для ребят веселый праздник – «Путешествие по сказкам».