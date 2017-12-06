04:37 МСК
Понедельник
12 / 06 / 2017
Выпуск № 105 (5392)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июня 2017 года
64

Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы

16:33 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы
Фото: Михаил Скрипников.

Заседание избирательной комиссии региона было посвящено только одному вопросу - определению того количества подписей депутатов представительных органов и избранных глав муниципальных образований разных уровней, которое необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Рязанской области. Это количество определяется, исходя из общей численности всех лиц, которые были избраны в регионе в органы законодательной и исполнительной ветвей власти, на уровне сельских поселений, муниципальных районов, городских округов. При этом применяются положения соответствующих федеральных законов и методика, утвержденная на всероссийском уровне. В результате было определено, что для выдвижения кандидата на выборы главы региона, требуется собрать и представить в региональную избирательную комиссию 228 подписей, с учетом дополнительной «страховой» надбавки. При этом география сбора подписей также регламентируется. Необходимо собрать подписи представителей не менее трех четвертей от всех муниципальных районов и городских округов, которые имеются в регионе.

С полным текстом документа, принятого сегодня на заседании облизбиркома, можно ознакомиться здесь.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Становление характера

Рязанский облизбирком потратит на выборы губернатора 11 миллионов рублей

В ходе акции «Краски жизни» волонтеры выявили в Рязани более 400 надписей способствующих распространению наркотиков

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:50
Рязанская область вошла в федеральный проект «Живые уроки»
16:44
В рязанском Пителино заиграл «Сосудистый квартет»
16:09
Продавца одного из магазинов Рязанской области ждет большой штраф за нарушение антиалкогольного законодательства
15:50
В Рязанской области сгорел блок сараев
15:47
В Рязанской области сотрудница страховой компании получила условный срок за мошенничество
Не пропустите самое интересное
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы