Рязанская областная избирательная комиссия определила количество подписей для выдвижения кандидата в губернаторы

Заседание избирательной комиссии региона было посвящено только одному вопросу - определению того количества подписей депутатов представительных органов и избранных глав муниципальных образований разных уровней, которое необходимо собрать для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Рязанской области. Это количество определяется, исходя из общей численности всех лиц, которые были избраны в регионе в органы законодательной и исполнительной ветвей власти, на уровне сельских поселений, муниципальных районов, городских округов. При этом применяются положения соответствующих федеральных законов и методика, утвержденная на всероссийском уровне. В результате было определено, что для выдвижения кандидата на выборы главы региона, требуется собрать и представить в региональную избирательную комиссию 228 подписей, с учетом дополнительной «страховой» надбавки. При этом география сбора подписей также регламентируется. Необходимо собрать подписи представителей не менее трех четвертей от всех муниципальных районов и городских округов, которые имеются в регионе.

С полным текстом документа, принятого сегодня на заседании облизбиркома, можно ознакомиться здесь.