10:04 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
115

Более 3 000 горожан и гостей Рязани побывали на праздниках проекта «Фестивальное лето» в прошедшие выходные

09:03 / Общество
Более 3 000 горожан и гостей Рязани побывали на праздниках проекта «Фестивальное лето» в прошедшие выходные

Такие данные приводит управление культуры администрации города, подводя итоги «Встреч на Почтовой» и «Арт-субботника», прошедших 9 и 10 июня.

9 июня рязанцы и гости областного центра «встретились на Почтовой». 10 июня в городском парке на улице Ленина в рамках проекта «Арт-субботник» прошел концерт молодежных групп «Эффект Доплера», «М.И.Р.», «GREIPFRUT», «Confused Crow», «Merzouga».

Квест «Неизвестная история», запланированный на 11 июня, был отменен по погодным условиям.

 Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

«Пушкинская премия» – у Константина Воронцова!

Доступ обеспечен

Выборные траты

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:07
Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул
09:01
Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти – капитан сборной России U-20
20:07
В Рязанской области совершенствуют систему оповещения населения в случае возникновения ЧС
19:59
В Рязанской области усилят контроль за безопасностью детей, находящихся в оздоровительных лагерях
19:51
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы