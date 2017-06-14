Более 3 000 горожан и гостей Рязани побывали на праздниках проекта «Фестивальное лето» в прошедшие выходные

Такие данные приводит управление культуры администрации города, подводя итоги «Встреч на Почтовой» и «Арт-субботника», прошедших 9 и 10 июня.

9 июня рязанцы и гости областного центра «встретились на Почтовой». 10 июня в городском парке на улице Ленина в рамках проекта «Арт-субботник» прошел концерт молодежных групп «Эффект Доплера», «М.И.Р.», «GREIPFRUT», «Confused Crow», «Merzouga».

Квест «Неизвестная история», запланированный на 11 июня, был отменен по погодным условиям.

Источник: сайт администрации Рязани