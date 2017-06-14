С начала года рязанские аграрии получили 1 175,1 млн рублей господдержки

Как сообщили в региональном минсельхозе, перечисленные аграриям средства включают:

– субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 247 млн руб.;

– субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 450,7 млн руб.;

– субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 293,4 млн руб.;

– субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – 58,6 млн руб.;

– единовременные пособия и ежемесячные пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса – 3,8 млн руб.;

– мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, – 121,4 млн руб.;

– субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области – 0,2 млн руб.