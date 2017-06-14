В Рязанской области полицейские раскрыли преступление, связанное с хищением леса

Оперативники получили информацию, что житель села Свищево Пителинского района может быть причастен к рубке леса на территории Сасовского лесничества.

Полицейские разыскали мужчину. Выяснилось, ранее судимый за угрозу убийством 51-летний житель этого села срубил и вывез из леса 33 березы.

Проверка показала, что разрешения на заготовку деревьев у местного жителя не было и он совершил рубку 20 кубометров древесины незаконно.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области