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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязанской области полицейские раскрыли преступление, связанное с хищением леса

09:27 / Общество

Оперативники получили информацию, что житель села Свищево Пителинского района может быть причастен к рубке леса на территории Сасовского лесничества.

Полицейские разыскали мужчину. Выяснилось, ранее судимый за угрозу убийством 51-летний житель этого села срубил и вывез из леса 33 березы.

Проверка показала, что разрешения на заготовку деревьев у местного жителя не было и он совершил рубку 20 кубометров древесины незаконно.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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