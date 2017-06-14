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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Ночью в Рязанской области сгорел сарай

09:30 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 03.16 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Поляки Путятинского района. В результате возгорания огонь уничтожил сарай и повредил еще одну постройку. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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