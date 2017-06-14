34 водителя-должника задержаны в Рязанской области

Таковы результаты профилактических рейдов «Должник», которые на стационарных постах ДПС провели работники УФССП России по области и сотрудники полиции

Цель рейдов – выявить лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа и привлечь их к административной ответственности.

В рамках проведенных рейдов были проверены 80 водителей, среди которых выявлено 34 должника. 20 рязанцев предъявили судебным приставам платежные документы об оплате штрафов на общую сумму 14 тысяч рублей, что свидетельствует о полном погашении ими задолженности.

На месте проведения профилактического рейда работал «Мобильный офис» судебных приставов, поэтому один водитель на месте оплатил штраф ГИБДД на сумму 500 рублей. В настоящее время принимается процессуальное решение об окончании данных исполнительных производств фактическим исполнением. Части выявленных должников, а именно 13 гражданам, вручены под подпись требования о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

Проверки продолжаются.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области