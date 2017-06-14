В Рязанской области «Nissan» столкнулся с «ГАЗелью»

Пострадали люди

Как информирует сайт главного управления МЧС России по области, ДТП на трассе Рязань-Ряжск в Кораблинском районе произошло в воскресенье днем. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 13.56. По уточненной информации столкнулись «Nissan» и «ГАЗель». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.