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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В выходные и праздники в Рязанской области ликвидировали 4 пожара

09:54 / Общество

Согласно оперативной сводке МЧС России по области в воскресенье вечером в деревне Гавердово Рязанского района произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил дом, уничтожил деревянный сарай, люди не пострадали.

В понедельник, 12 июня, огнеборцы ликвидировали 3 пожара.

Ночью загорелся жилой дом в деревне Савин-Корь Захаровского района, а под утро возгорание произошло в 12-квартирном доме в городе Спас-Клепики. В пожаре в Спас-Клепиках пострадал человек.

В понедельник днем пожар произошел в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района. Здесь загорелась баня. Люди не пострадали.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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