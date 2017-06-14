В выходные и праздники в Рязанской области ликвидировали 4 пожара

Согласно оперативной сводке МЧС России по области в воскресенье вечером в деревне Гавердово Рязанского района произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил дом, уничтожил деревянный сарай, люди не пострадали.

В понедельник, 12 июня, огнеборцы ликвидировали 3 пожара.

Ночью загорелся жилой дом в деревне Савин-Корь Захаровского района, а под утро возгорание произошло в 12-квартирном доме в городе Спас-Клепики. В пожаре в Спас-Клепиках пострадал человек.

В понедельник днем пожар произошел в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района. Здесь загорелась баня. Люди не пострадали.