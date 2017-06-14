За выходные и праздничный день в Рязанской области зафиксировали 53 преступления и происшествия
23 из них были совершены в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные и понедельник в области зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа и 28 краж.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 22 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 10 нарушителей.
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