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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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За выходные и праздничный день в Рязанской области зафиксировали 53 преступления и происшествия

10:17 / Общество
23 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные и понедельник в области зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа и 28 краж.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 22 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 10 нарушителей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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