За выходные и праздничный день в Рязанской области зафиксировали 53 преступления и происшествия

23 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные и понедельник в области зафиксировали один факт причинения тяжкого вреда здоровью, два грабежа и 28 краж.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 22 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 10 нарушителей.