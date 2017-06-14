10:03 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
112

Рязанские «десантницы» вновь забили Сербии

10:19 / Спорт
Женская сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2017 провела второй контрольный матч против команды Сербии и добилась победы 2:0
Рязанские «десантницы» вновь забили Сербии

Как и тремя днями ранее (5:2), ведущие роли в составе нашей национальной команды исполнили футболистки «Рязани-ВДВ». Об участии наших «десантниц» в матче рассказал Михаил Солдатов.

Четверо «десантниц» – Дарья Макаренко, Марина Федорова, Елена Данилова и Татьяна Шейкина – появились в стартовом составе сборной России. Первые трое в итоге доиграли до финального свистка, Шейкину на 81-й минуте тренерский штаб заменил. Еще два игрока «Рязани-ВДВ» – Елена Медведь (она принимала участие в первой встрече 8 июня) и Анна Беломытцева – на этот раз остались в запасе.

Матч прошел во взаимных атаках. У хозяек поля стадиона «Сатурн» в Раменском нацеленностью на ворота выделялась Елена Данилова. Не удивительно, что именно она открыла счет. На 42-й минуте форвард сумела мгновенно оценить ситуацию и метров с 25-ти по обводящей траектории запустила неберущийся для голкипера сборной Сербии мяч в сетку. А в начале второго тайма Марина Федорова, откликнувшись на прострел с левого фланга, с близкого расстояния поразила цель. 2:0 – этот счет на табло сохранился до конца встречи.

Футболистки «Рязани-ВДВ» в хорошем настроении возвращаются в свою команду, которой в июне предстоит провести два важных матча внутренних российских соревнований – 22 числа «десантницы» в четвертьфинале Кубка страны играют в Москве против «Чертаново», а 27 июня в рамках чемпионата на своем поле принимают лидера турнира, столичный ЦСКА.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Представительницы «Рязани-ВДВ» успешно выступили в составе национальной сборной

В предстоящем сезоне у ФК «Рязань» будет три новых соперника

Рязань – территория здорового образа жизни

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:07
Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул
09:01
Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти – капитан сборной России U-20
20:07
В Рязанской области совершенствуют систему оповещения населения в случае возникновения ЧС
19:59
В Рязанской области усилят контроль за безопасностью детей, находящихся в оздоровительных лагерях
19:51
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы