Рязанские «десантницы» вновь забили Сербии

Женская сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2017 провела второй контрольный матч против команды Сербии и добилась победы 2:0

Как и тремя днями ранее (5:2), ведущие роли в составе нашей национальной команды исполнили футболистки «Рязани-ВДВ». Об участии наших «десантниц» в матче рассказал Михаил Солдатов.

Четверо «десантниц» – Дарья Макаренко, Марина Федорова, Елена Данилова и Татьяна Шейкина – появились в стартовом составе сборной России. Первые трое в итоге доиграли до финального свистка, Шейкину на 81-й минуте тренерский штаб заменил. Еще два игрока «Рязани-ВДВ» – Елена Медведь (она принимала участие в первой встрече 8 июня) и Анна Беломытцева – на этот раз остались в запасе.

Матч прошел во взаимных атаках. У хозяек поля стадиона «Сатурн» в Раменском нацеленностью на ворота выделялась Елена Данилова. Не удивительно, что именно она открыла счет. На 42-й минуте форвард сумела мгновенно оценить ситуацию и метров с 25-ти по обводящей траектории запустила неберущийся для голкипера сборной Сербии мяч в сетку. А в начале второго тайма Марина Федорова, откликнувшись на прострел с левого фланга, с близкого расстояния поразила цель. 2:0 – этот счет на табло сохранился до конца встречи.

Футболистки «Рязани-ВДВ» в хорошем настроении возвращаются в свою команду, которой в июне предстоит провести два важных матча внутренних российских соревнований – 22 числа «десантницы» в четвертьфинале Кубка страны играют в Москве против «Чертаново», а 27 июня в рамках чемпионата на своем поле принимают лидера турнира, столичный ЦСКА.