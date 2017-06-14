10:05 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
352

Полиция сообщила подробности ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязанской области: пострадали 12 человек

10:47 / Происшествия

По данным УМВД России по области, 11 июня в 13.40 в Кораблинском районе столкнулись «Ниссан-Экстрейл» и микроавтобус «ГАЗ-32212». По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Ниссан-Экстрейл», двигаясь по дороге Скопин-Кораблино-Ухолово на перекрестке неравнозначных дорог, выезжал со второстепенной дороги. Мужчина не уступил дорогу движущемуся по главной «ГАЗ-32212», в результате чего произошло столкновение. От удара маршрутное такси перевернулось.

На момент столкновения в автобусе ГАЗ находилось 11 пассажиров, 9 из которых получили различные травмы, среди которых 11-летняя девочка. Травмы получили также водитель «Ниссана» и два его пассажира.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани мотоцикл столкнулся с легковушкой

В Рязанской области «Nissan» столкнулся с «ГАЗелью»

Ночью в Рязанской области сгорел сарай

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:07
Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул
09:01
Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти – капитан сборной России U-20
20:07
В Рязанской области совершенствуют систему оповещения населения в случае возникновения ЧС
19:59
В Рязанской области усилят контроль за безопасностью детей, находящихся в оздоровительных лагерях
19:51
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы