Полиция сообщила подробности ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязанской области: пострадали 12 человек

По данным УМВД России по области, 11 июня в 13.40 в Кораблинском районе столкнулись «Ниссан-Экстрейл» и микроавтобус «ГАЗ-32212». По предварительным данным, 68-летний водитель автомобиля «Ниссан-Экстрейл», двигаясь по дороге Скопин-Кораблино-Ухолово на перекрестке неравнозначных дорог, выезжал со второстепенной дороги. Мужчина не уступил дорогу движущемуся по главной «ГАЗ-32212», в результате чего произошло столкновение. От удара маршрутное такси перевернулось.

На момент столкновения в автобусе ГАЗ находилось 11 пассажиров, 9 из которых получили различные травмы, среди которых 11-летняя девочка. Травмы получили также водитель «Ниссана» и два его пассажира.