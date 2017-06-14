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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Юным талантливым рязанцам вручили паспорта

11:30 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Юным талантливым рязанцам вручили паспорта
Фото: Александр Королев.

12 июня, в День России, главный документ школьникам, которые достигли хороших результатов в учебе, спорте, общественной деятельности, вручил глава региона Николай Любимов.

Открывая торжественную церемонию, он поздравил всех собравшихся с Днем России и отметил, что 12 июня – это дата, знаменующая начало коренных преобразований, которые коснулись всех сторон жизни общества. «Именно в этот день 27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РФ, – подчеркнул Николай Любимов. – Этот день дорог всем гражданам. Мы гордимся своей многовековой историей, уникальными традициями нашей Родины. Мы доказали всему миру, что Россия – сильная и свободная страна. Я уверен, что мы вместе сделаем все, чтобы Россия оставалась современным, сильным и независимым государством».

Николай Любимов вручил паспорта 35 школьникам из Рязани и области. «Вы – лучший пример и подтверждение того, что рязанская земля богата талантами и целеустремленными людьми, способными взять на себя ответственность за наше благополучное будущее. От вас зависит, каким будет наше государство завтра. Наша с вами общая задача – быть достойными гражданами РФ, приумножая богатства великой страны своими открытиями и успехами,– отметил глава региона.– Желаю вам правильно выбрать свой путь. Гордитесь своей страной, живите и трудитесь так, чтобы Родина гордилась вами. Уверен, что у вас все получится».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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