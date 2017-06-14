Рязанцы отметили День России

В понедельник на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» в рамках VI Фестиваля искусств «Кремлевские вечера - 2017» прошел концерт, посвященный Дню России. Участников и гостей праздника приветствовал глава региона Николай Любимов.

Как сообщает сайт правительства области, Николай Любимов поздравил горожан и гостей Рязани с Днем России.

Это праздник, который дает возможность ощутить причастность к судьбе Отечества, оценить свою степень ответственности за страну, – сказал Николай Любимов. – Президент России Владимир Путин обращает особое внимание на необходимость сохранять уважение к своей истории и традициям, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту совместной жизни разных народов на территории России. Рязанская область в этом отношении – хороший пример.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль «Кремлевские вечера» стал одним из самых ярких проектов культурной жизни региона, который прошел в рамках празднования Дня России. Этот проект подарил рязанцам много приятных мгновений, подтвердив созидательную силу отечественной культуры, способной не только развивать творческий потенциал людей, но и объединять их вокруг общих духовных и нравственных ценностей, главной из которых во все времена остается любовь к Родине. «Сегодня мы должны делать все для укрепления нашего государства, работать так, чтобы жизнь людей становилась более комфортной и благополучной. Я приложу для этого все силы. Уверен, что вместе с вами у нас это обязательно получится», – сказал Николай Любимов.

В День России на сцене фестиваля прошла музыкально-литературная программа «Сынов рязанских великие дела», посвященная юбилейным датам выдающихся рязанцев. На сцене выступили Рязанский Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор и артисты городских театров.

Концерт завершил фестивальный проект «Кремлевские вечера - 2017», который в этом году проходил с 4 по 12 июня на территории Рязанского кремля.