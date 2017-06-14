10:08 МСК
Среда
14 / 06 / 2017
Выпуск № 107 (5394)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
136

Рязанцы отметили День России

11:35 / Культура
Автор фото: Александр Королев | Рязанцы отметили День России
Фото: Александр Королев.

В понедельник на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский кремль» в рамках VI Фестиваля искусств «Кремлевские вечера - 2017» прошел концерт, посвященный Дню России. Участников и гостей праздника приветствовал глава региона Николай Любимов.

Как сообщает сайт правительства области, Николай Любимов поздравил горожан и гостей Рязани с Днем России.

Это праздник, который дает возможность ощутить причастность к судьбе Отечества, оценить свою степень ответственности за страну, – сказал Николай Любимов. – Президент России Владимир Путин обращает особое внимание на необходимость сохранять уважение к своей истории и традициям, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту совместной жизни разных народов на территории России. Рязанская область в этом отношении – хороший пример.

Глава региона подчеркнул, что фестиваль «Кремлевские вечера» стал одним из самых ярких проектов культурной жизни региона, который прошел в рамках празднования Дня России. Этот проект подарил рязанцам много приятных мгновений, подтвердив созидательную силу отечественной культуры, способной не только развивать творческий потенциал людей, но и объединять их вокруг общих духовных и нравственных ценностей, главной из которых во все времена остается любовь к Родине. «Сегодня мы должны делать все для укрепления нашего государства, работать так, чтобы жизнь людей становилась более комфортной и благополучной. Я приложу для этого все силы. Уверен, что вместе с вами у нас это обязательно получится», – сказал Николай Любимов.

В День России на сцене фестиваля прошла музыкально-литературная программа «Сынов рязанских великие дела», посвященная юбилейным датам выдающихся рязанцев. На сцене выступили Рязанский Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор и артисты городских театров.

Концерт завершил фестивальный проект «Кремлевские вечера - 2017», который в этом году проходил с 4 по 12 июня на территории Рязанского кремля.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская нота

Глава рязанского региона Николай Любимов знакомился с культурой народов на улице Почтовой

Заслуженный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области Константин Воронцов стал лауреатом Пушкинской премии

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
09:07
Более 50 пеших экскурсий по Рязани могут совершить школьники во время летних каникул
09:01
Воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти – капитан сборной России U-20
20:07
В Рязанской области совершенствуют систему оповещения населения в случае возникновения ЧС
19:59
В Рязанской области усилят контроль за безопасностью детей, находящихся в оздоровительных лагерях
19:51
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Ситуацию с хаотичным строительством на территории Солотчи надо незамедлительно исправлять»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы