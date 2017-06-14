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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Управление ФСБ России по Рязанской области празднует вековой юбилей службы

11:50 / Общество

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования органов безопасности Российской Федерации в актовом зале Академии ФСИН России состоялся концерт творческой группы силовых структур под руководством заслуженного деятеля искусств, заслуженного артиста России Сергея Михайловича Зверева.

Песни военных лет, современные эстрадные шлягеры и оперные арии виртуозно исполнили лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ксения Горлан, Андрей Евдокимов, Татьяна Сидорова и Виктория Газизулина. В перерывах между выступлениями профессор С.М. Зверев рассказывал малоизвестные факты из истории ВЧК-КГБ-ФСБ.

На концерт были приглашены ветераны и сотрудники УФСБ России по Рязанской области, члены их семей, воспитанники Солотчинской школы-интерната, кадеты-пограничники школы № 33 г. Рязани, а также курсанты Академии ФСИН России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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