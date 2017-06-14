Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в воскресенье, 11 июня, в 21.40 в Рязани на улице Островского. Автомобиль «Лада-217030», подъезжая к перекрестку столкнулся со стоящим на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Datsun». В результате ДТП водитель «Datsun» получил травму груди и обращался за медицинской помощью. Выяснилось, что 30-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Ранее он уже был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание.
В Рязани пьяный водитель на «Ладе» совершил ДТП
12:08 13.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязани «Киа» столкнулась с «Жигулями»
Полиция сообщила подробности ДТП, произошедшего в воскресенье в Рязанской области: пострадали 12 человек