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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязани пьяный водитель на «Ладе» совершил ДТП

12:08 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло в воскресенье, 11 июня, в 21.40 в Рязани на улице Островского. Автомобиль «Лада-217030», подъезжая к перекрестку столкнулся со стоящим на запрещающий сигнал светофора автомобилем «Datsun». В результате ДТП водитель «Datsun» получил травму груди и обращался за медицинской помощью. Выяснилось, что 30-летний водитель в момент ДТП находился в состоянии опьянения. Ранее он уже был лишен водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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