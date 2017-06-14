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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязанском районе открыли мемориальную доску

12:15 / Общество
В Рязанском районе открыли мемориальную доску

В День России в селе Пущино Рязанского района освятили часовню св.Александра Невского и открыли мемориальную доску, в память о жителях села, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Средства на изготовление доски и возведение часовни по инициативе уроженцев села братьев Жаровых собраны при участии сельских жителей и администрации сельского поселения. На осуществление задуманного ушло более полутора лет.

Таинство освящения провели представители Рязанской епархии отец Сергий и отец Александр. В церемонии приняли участие жители села и окрестных населенных пунктов, а также курсанты академии ФСИН.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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