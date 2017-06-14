Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня утром в 06.33 напротив дома 18 на Московском шоссе автомобиль «БМВ 525» столкнулся с автомобилем «Хёндай Солярис». От столкновения «БМВ» перевернулась на крышу и проехала так еще около десятка метров. В результате ДТП 34-летняя женщина-водитель «Хёндай Солярис» получила травмы, ей была оказана медицинская помощь. Водитель «БМВ 525» с места ДТП скрылся.
Утром на автодороге в Рязани перевернулась иномарка
12:19 13.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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