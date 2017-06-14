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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязани представители более 15 национальностей боролись за победу в турнире «Мяч добра»

12:29 / Общество
В Рязани представители более 15 национальностей боролись за победу в турнире «Мяч добра»

Как сообщает сайт администрации областного центра, в субботу на стадионе «Химик» в Рязани прошел IX межнациональный турнир по мини-футболу «Мяч Добра». Он был приурочен ко Дню России. В играх приняли участие 10 команд национальных общественных организаций Рязани: «Езиды», «Содружество», «Алмаз», «Арарат», «Духовное управление мусульман», «Мирас», «Навбахор», а также команда администрации города. В общей сложности на поле турнира в этот день вышли представители более 15 национальностей, проживающих в Рязани.

Участников и болельщиков турнира приветствовали заслуженный мастер спорта по прыжкам в длину, мастер спорта международного класса по бобслею, замначальника управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов, префект Октябрьского района Рязани Александр Селиванов и секретарь Совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации города Владимир Ленский.

В результате упорной борьбы 1 место заняла команда «Езиды», 2 место – «Арарат», 3 место – «Содружество». Все команды-призеры получили грамоты, медали и кубки предоставленные префектурой Октябрьского района и Советом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при главе администрации. В качестве супер-призов лучшим игрокам турнира вручили билеты на тренировку сборной команды России по футболу перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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