Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные дни в регионе инспекторы ГИБДД выявили 29 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 водителя отказались пройти медосвидетельствование. 5 водителей уже ранее были лишены водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.
За выходные в Рязанской области выявили 29 водителей, которые сели за руль автомобилей в состоянии опьянения
12:37 13.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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