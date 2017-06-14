За выходные в Рязанской области выявили 29 водителей, которые сели за руль автомобилей в состоянии опьянения

Как сообщает сайт УМВД России по области, за выходные дни в регионе инспекторы ГИБДД выявили 29 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 3 водителя отказались пройти медосвидетельствование. 5 водителей уже ранее были лишены водительского удостоверения за управление в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.