В Рязани нашли автомат Калашникова, который пролежал под землей 20 лет

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о том, что на территории частного дома на улице Сенной в Рязани обнаружили автомат Калашникова.

Как выяснилось, рабочие во время проведения земляных работ на глубине 1,5 метра под фундаментом дома обнаружили автомат. Оружие оказалось со следами сильной коррозии. Патроны в магазине отсутствовали.

Согласно проведенной экспертизе, находка - автомат системы АКС-74У калибра 5,45 мм. По имеющейся информации автомат мог пролежать в земле более 20 лет.

Проводится проверка.