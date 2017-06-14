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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязани нашли автомат Калашникова, который пролежал под землей 20 лет

12:53 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация о том, что на территории частного дома на улице Сенной в Рязани обнаружили автомат Калашникова.

Как выяснилось, рабочие во время проведения земляных работ на глубине 1,5 метра под фундаментом дома обнаружили автомат. Оружие оказалось со следами сильной коррозии. Патроны в магазине отсутствовали.

Согласно проведенной экспертизе, находка - автомат системы АКС-74У калибра 5,45 мм. По имеющейся информации автомат мог пролежать в земле более 20 лет.

Проводится проверка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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