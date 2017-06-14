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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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За пятницу и праздничные выходные иностранные граждане в Рязанской области 44 раза нарушили правила дорожного движения

13:03 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, иностранцы допустили 2 нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров. 6 иностранных нарушителей управляли транспортным средством с недопустимой тонировкой, в 9 – автомобилем без полиса ОСАГО, еще двое ехали на автомобилях без включенного ближнего света фар. 8 раз иностранцы нарушили требования знаков или дорожной разметки, один иностранец не предоставил преимущества пешеходу, 6 иностранных граждан управляли технически неисправными транспортными средствами, два иностранца двигались на запрещающий сигнал светофора, еще двое совершили ДТП.

Правила дорожного движения, также нарушили 3 мигранта-пешехода.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Рейды продолжаются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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