За пятницу и праздничные выходные иностранные граждане в Рязанской области 44 раза нарушили правила дорожного движения

Как сообщает сайт УМВД России по области, иностранцы допустили 2 нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров. 6 иностранных нарушителей управляли транспортным средством с недопустимой тонировкой, в 9 – автомобилем без полиса ОСАГО, еще двое ехали на автомобилях без включенного ближнего света фар. 8 раз иностранцы нарушили требования знаков или дорожной разметки, один иностранец не предоставил преимущества пешеходу, 6 иностранных граждан управляли технически неисправными транспортными средствами, два иностранца двигались на запрещающий сигнал светофора, еще двое совершили ДТП.

Правила дорожного движения, также нарушили 3 мигранта-пешехода.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Рейды продолжаются.