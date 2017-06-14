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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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У жителя Рязанской области изъяли марихуану

13:10 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские получили информацию, что один из жителей села Октябрьское Пронского района, причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки сотрудники уголовного розыска подтвердили свои подозрения.

Оперативники уголовного розыска остановили на улице села Октябрьское 38-летнего местного жителя и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружили пакет с 94 граммами марихуаны.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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