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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В Рязанской области выявили нарушения правил торговли спиртным

13:15 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские выявили, что в торговой палатке, расположенной на улице Керамзавод, незаконно сбывают спиртное. Торговая палатка является нестационарным торговым объектом, поэтому реализация алкогольной продукции в таких заведениях запрещена. Из незаконного оборота изъяли 28-литров спиртного.

В двух магазинах в городе Ряжске без лицензии торговали спиртным. Полицейские пресекли нарушения, Всего из незаконного оборота изъяли 47 литров спиртного.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ст.14.16 КоАП РФ.

Рейды продолжаются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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