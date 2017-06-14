В Рязанской области выявили нарушения правил торговли спиртным

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские выявили, что в торговой палатке, расположенной на улице Керамзавод, незаконно сбывают спиртное. Торговая палатка является нестационарным торговым объектом, поэтому реализация алкогольной продукции в таких заведениях запрещена. Из незаконного оборота изъяли 28-литров спиртного.

В двух магазинах в городе Ряжске без лицензии торговали спиртным. Полицейские пресекли нарушения, Всего из незаконного оборота изъяли 47 литров спиртного.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ст.14.16 КоАП РФ.

Рейды продолжаются.