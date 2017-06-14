Капитаны рязанских команд, ставших призерами турнира по мини-футболу «Мяч добра», получили билеты на тренировку сборной России

Тренировка пройдет завтра на футбольном поле дворца спорта ЦСКА, в Москве

Билеты на тренировку сборной России, которая начинает подготовку к чемпионату мира 2018 года, капитанам команд - победительниц IX межнационального турнира «Мяч добра» вручил сегодня префект Октябрьского округа Рязани Александр Селиванов. Обладателями заветных билетов стали капитан команд «Арарат» и «Содружество» Роберт Алиханян (на снимке справа) и капитан команды «Езиды» Радик Сафоян.

Напомним, турнир прошел на стадионе «Химик» и был приурочен ко Дню России. За награды боролись команды «Езиды», «Содружество», «Алмаз», «Арарат», «Духовное управление мусульман», «Мирас», «Навбахор». Впервые в этом году приняла участие в турнире команда администрации Рязани. На поле в этот день вышли представители более 15 национальностей, проживающих в Рязани.