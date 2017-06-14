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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Капитаны рязанских команд, ставших призерами турнира по мини-футболу «Мяч добра», получили билеты на тренировку сборной России

13:30 / Общество
Тренировка пройдет завтра на футбольном поле дворца спорта ЦСКА, в Москве
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Капитаны рязанских команд, ставших призерами турнира по мини-футболу «Мяч добра», получили билеты на тренировку сборной России
Фото: Вячеслав Астафьев.

Билеты на тренировку сборной России, которая начинает подготовку к чемпионату мира 2018 года, капитанам команд - победительниц IX межнационального турнира «Мяч добра» вручил сегодня префект Октябрьского округа Рязани Александр Селиванов. Обладателями заветных билетов стали капитан команд «Арарат» и «Содружество» Роберт Алиханян (на снимке справа) и капитан команды «Езиды» Радик Сафоян.

Напомним, турнир прошел на стадионе «Химик» и был приурочен ко Дню России. За награды боролись команды «Езиды», «Содружество», «Алмаз», «Арарат», «Духовное управление мусульман», «Мирас», «Навбахор». Впервые в этом году приняла участие в турнире команда администрации Рязани. На поле в этот день вышли представители более 15 национальностей, проживающих в Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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