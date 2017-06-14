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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Новые платные парковочные зоны в Рязани работают до конца недели в тестовом режиме

14:06 / Актуально
О возникших проблемах просьба сообщать 20-22-21
Новые платные парковочные зоны в Рязани работают до конца недели в тестовом режиме

В соответствии с заключенным инвестиционным соглашением, оператор платных парковок – рязанский филиал ПАО «Ростелеком» – продолжает работу по настройке всех систем и сервисов по оплате на 20 участках центральной части Рязани. В зону ответственности оператора также входит нанесение дорожной разметки, установка паркоматов, дорожных знаков, информационных щитов, уборка парковок, включая вывоз снега в зимний период. Кроме того, оператор проекта обеспечивает в настоящее время четыре способа оплаты времени парковки.

В период с 9 по 16 июня, пока продолжается работа по настройке всех систем и сервисов, платные парковки в Рязани работают в тестовом режиме. В течение этого времени постановления об административных правонарушениях в связи с некорректной оплатой парковки выноситься не будут.

Режим работы платной парковки: в будние дни с 8.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни – плата не взимается. Стоимость одного часа парковки составляет 20 рублей. В течение первых 15 минут использования платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) пассажиров. Правом бесплатной парковки обладают автовладельцы-инвалиды, экстренные оперативные службы, резиденты – лица, владеющие жилыми помещениями в многоквартирном или индивидуальном доме, расположенном в зоне платной парковки.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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