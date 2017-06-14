В Скопине Рязанской области в честь 420-летия города презентовали книгу «Славный город Скопин»

Решение о том, чтобы подобное издание увидело свет, принял общественный совет по культуре при администрации города. К сбору материалов подключились промышленники, мастера гончарного промысла, работники культуры, образования, медицины, краеведы, фотографы. Кто мог поделиться информацией о славном городе Скопине, приносил материалы в отдел культуры, начальник которого, Марина Ретюнская, взяла на себя решение всех организационных вопросов и стала главным редактором издания.

Основные финансовые средства (более 100 тысяч рублей) были получены от земляка из Зеленограда Владимира Серегина, возглавляющего холдинг «Элас». Автором-составителем книги выступил член военно-исторического общества Скопина Андрей Серегин. Примечательно то, что работает он инженером-программистом Скопинского автоагрегатного завода, и ранее так широко литературной работой не занимался.

Тираж издания – 100 экземпляров. Первыми на презентации в День города книгу получили те, кто представил для нее информацию, а также ветераны войны, труда, почетные гости. Далее она разойдется по школам, предприятиям, учреждениям культуры. По мнению скопинцев, книга – первое литературное издание за последние годы, всесторонне показывающее жизнь Скопина.