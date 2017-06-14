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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Более 330 кубометров грунтовых наносов вывезли с улиц Рязани за неделю

14:59 / Актуально

С 6 по 13 июня с улиц Радиозаводской, Магистральной, 9-й Линии, Интернациональной, Советской Армии, Новоселов, Фурманова, Урицкого, проезда Яблочкова, Куйбышевского и Касимовского шоссе вывезено более 330 куб. метров грунтовых наносов, сообщает сайт администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города.

Всего с начала сезона сотрудники дирекции благоустройства города с улиц областного центра убрали и вывезли более 8,4 тыс. кубометров накоплений. Помимо этого, был продолжен окос травы, по состоянию на 13 июня приведено в порядок более 696 тысяч кв. метров газонов на зеленых зонах Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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