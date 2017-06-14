Из Рязани в Сибирь отправились студенты Рязанского филиала Московского Политехнического университета

В воскресенье, 11 июня, 15 студентов Политеха в составе строительного отряда отправились в командировку в Сибирь. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству института, регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, а также рязанского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».

Комиссар студенческого строительного отряда Алексей Сошников рассказал, что рязанские студенты подали заявку в Тюменское отделение РСО на участие в конкурсе на межрегиональную стройку «Дружба» и заняли первое место.

В прошлом году 10 студентов вуза в течение двух месяцев помогали благоустроить территорию на газопроводе Бованенково-Ухта, здесь они укладывали силовой кабель, занимались оформлением и приемом документов, принимали строительные и хозяйственные материалы на складе.

Теперь строительный отряд «ПОЛИТЕХ» отправился в опорный пункт распределения, который находится в Тюмени, откуда ребят перевезут на место работы и жилья.