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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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Жителей Рязанской области просят оказать помощь в поисках опасного преступника

15:12 / Актуально
Жителей Рязанской области просят оказать помощь в поисках опасного преступника

Как сообщает сайт УМВД России по области, 12 июня примерно в 14.40 в дежурную часть отдела МВД России по Рязанскому району поступила информация, что в поселке Турлатово 23-летняя девушка получила ножевые ранения. Было установлено, что к преступлению причастен 39-летний местный житель. Злоумышленника объявили в розыск.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Рязанской области за помощью в розыске Виктора Ивановича Макарова, который подозревается в совершении причинения тяжкого вреда здоровью в поселке Турлатово Рязанского района.

Макаров Виктор Иванович 16.09.1977 г.р., зарегистрированный в Калужской области, проживающий Рязанская область, Рязанский район, поселок Турлатово. Был одет в синие джинсы, красную майку, темные ботинки.

Особые приметы: на вид 45-50 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, лысоватый.

При получении какой-либо информации о местонахождении или деятельности разыскиваемого Виктора Ивановича Макарова просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД по Рязанскому району Рязанской области по телефонам: 29-94-82 или 02.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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