В Рязани проходит акция добровольного безвозмездного донорства «Река Жизни-79»

Сегодня прошел первый день акции, в ходе которой граждане могли с 8.00 до 12.30 сдать кровь на областной станции переливания крови и в отделении переливания крови областной клинической больницы. Донорами стали 48 человек.

Завтра пройдет второй день акции. Стать донором может совершеннолетний житель области, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ- инфекции. Вес донора должен быть не менее 50 кг. Необходимо при себе иметь паспорт (военный билет) и рязанскую прописку.

Участники не получат материальной компенсации за кровь, но будут иметь права на 2 отгула (день дачи крови и день по выбору донора). Для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С и другие дорогостоящие анализы. Результаты сообщаются только лично и конфиденциально.