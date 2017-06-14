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Главная страница / Рязанские новости / 14 июня 2017 года
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В День города в Скопине Рязанской области прошла премьера спектакля молодежного театра «Предел» - спектакль «Сартали-Мортали»

15:39 / Культура
В День города в Скопине Рязанской области прошла премьера спектакля молодежного театра «Предел» - спектакль «Сартали-Мортали»

В основу драматургии были положены детские рассказы Антона Павловича Чехова. По словам руководителя и режиссера театра Владимира Деля, дети изображены в рассказах Чехова мучениками. Он их называл «маленькие каторжане». Дети испытывают невероятные страдания в жизни и находят утешение в мечтах о будущем.

Детские мечты о будущем, показанные в спектакле, изображены юными театралами на таком высоком эмоциональном подъеме, что это удивило и приятно порадовало не только зрителей, но даже и режиссера. Владимир Дель честно признался, что не ожидал от своих воспитанников такой самоотдачи на сцене.

Вскоре спектакль увидят зрители Тамбовской области, куда с гастрольной поездкой отправляется театр «Предел». Планирует режиссер показать «Сартали-Мортали» и в Рязани, на сцене камерного зала областной филармонии, с которой у театра давно сложились добрые творческие отношения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июня 2017 года
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